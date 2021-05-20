Соответствующее распоряжение приняло правительство России.

По информации краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности, Денисова пещера стала первым исключительно археологическим объектом в списке. Власти края рассчитывают на то, что включение Денисовой пещеры в число особо ценных объектов культурного наследия усилит интерес туристов к региону и его узнаваемость.

"Выдающееся историческое значение объекта обусловлено масштабностью и уникальностью природного и культурного ландшафта, многообразием культурных остатков от раннего и среднего палеолита до этнографического времени. Пещера является источником для изучения древнейшей истории региона", — сказано в сообщении.

Власти края надеются на то, что в дальнейшем Денисова пещера будет включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По информации пресс-службы правительства края, Денисова пещера стала широко известна в 2010 году, когда известный палеогенетик Сванте Паабо идентифицировал новый подвид людей по остатку фаланги детского пальца, найденного в ней в 2008 году. Этот подвид получил название денисовского человека. С тех пор раскопки в пещере не прекращаются. За прошедшие годы археологам удалось найти в пещере останки четырех денисовцев, двух неандертальцев и Дэнни — девочки-метиса двух подвидов людей. По версии журнала Science, открытие неизвестного ранее вида человека — Homo altaiensis (человека алтайского, или денисовского человека) — вторая по значимости мировая научная сенсация после обнаружения бозона Хиггса.

Как сообщалось, в прошлом году археологи нашли новые подтверждения тому, что самостоятельный подвид древних людей — денисовский человек — появился на Алтае приблизительно 300 тыс. лет назад, сообщил журналистам заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии (Новосибирск), член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

"В этом году нижние культурные уровни в южной галереи Денисовой пещеры были детально исследованы, был получен массовый материал, огромный материал палеолитический. Этим находкам от 120 тыс. до 250 тыс. лет, это один из древнейших этапов существования человека в Сибири, на Алтае", — сказал он.

По словам Шунькова, в прошедшем полевом сезоне в Денисовой пещере исследовались самые нижние слои южной галереи, где ранее проводились только предварительные исследования. Найденные каменные орудия свидетельствуют о том, что обитатели Денисовой пещеры владели продвинутыми для своего времени технологиями подготовки камня, отметил ученый.

Шуньков сообщил, что найденные в пещере три года назад два зуба (молочный и моляр) и два фрагмента костей, принадлежащие, как показали палеогенетические исследования, денисовцам, также относятся к периоду 250 тыс. — 120 тыс. лет назад. Все это позволяет сделать вывод, что эволюция человека на Алтае была связана, в основном, с популяцией денисовцев, считает археолог.

По археологическим данным, денисовский человек — самостоятельный подвид древних людей — появился на Алтае после прохождения мощной волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тыс. лет назад. Также в пещере найдены следы неандертальцев, которые обитали на Алтае 50-70 тыс. лет назад, главным образом, в соседних пещерах — Чагырской и Окладникова.