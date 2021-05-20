"Европейский знак безопасности туризма в условиях COVID-19 поможет туристическим компаниям обеспечить меры безопасности в преддверии летнего сезона, что повысит доверие путешественников, местных жителей и работников туристической отрасли", — заявил в среду комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, комментируя новый протокол по охране здоровья и безопасности в сфере туризма.

Государства-члены ЕС смогут присваивать новый знак эпидемиологической надежности туристическим учреждениям, которые реализуют и соблюдают соответствующие требования Международной организации по стандартизации (ISO).

И протокол, и знак являются добровольными, имеют репутационное значение и вводятся "с целью постепенного ослабления ограничений, связанных с COVID-19".

Для потенциальных расходов, связанных с внедрением протокола и получением знака, туристические организации и учреждения могут воспользоваться возможностями финансирования, которые ЕС предусмотрел для восстановления отрасли.

Бретон отметил, что пандемия COVID-19 "нарушила туристическую экосистему, вызвав потерю доходов и поставив под угрозу миллионы рабочих мест". В то же время, подчеркнул он, здоровье и безопасность остаются серьезной проблемой для граждан, стремящихся провести отпуск после долгой и томительной паузы.