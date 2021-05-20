"Всего в Приморском крае в программе на данный момент решили участвовать десять туроператоров и 14 детских круглосуточных стационарных лагерей. Пришкольные и палаточные лагеря, а также те, кого нет в специальном реестре регионального министерства образования, в ней не участвуют", — сказала Удовенко в четверг на пресс-конференции.

Она уточнила, что узнать, какие лагеря в Приморье участвуют в программе, можно будет в ближайшее время на сайте "Мир путешествий" в разделе "Детский отдых". Там туроператоры и лагеря выставляют свои предложения.

По программе родители смогут получить обратно 50% от стоимости туристической услуги, но не больше 20 тысяч рублей. При этом путевку нужно оплачивать картой платежной системы "Мир", добавила Удовенко.

Деньги возвращаются в течение пяти рабочих дней после оплаты. По словам Удовенко, туроператоры и администрации детских лагерей должны были подать заявки на участие на сайте инициативы туристического кэшбэка "Мир путешествий" отдельно, даже если они до этого участвовали во "взрослой" программе.

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования регионального министерства образования Наталья Гришина сообщила, что детские лагеря сами решают, присоединяться ли к программе детского кэшбэка, даже если они подходят по всем условиям.

"Подать заявки могут только те, кто находится в законодательном поле. К началу оздоровительной компании эти лагеря получат все разрешительные документы от Роспотребнадзора, Госпожнадзора и муниципальных межведомственных комиссий", — сказала Гришина на пресс-конференции.

Она добавила, что программой кэшбека родители могут воспользоваться несколько раз за лето. То есть можно будет отправить ребенка отдыхать на две или три смены, или отдать в лагерь нескольких детей.

В регионе реализуется государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы, направленная на создание условий для эффективного развития сферы туризма в регионе, поддержку социально значимых проектов в этой области.