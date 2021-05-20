"Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края", — отметил Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба кабинета министров.

"Необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учётом его статуса особо охраняемой природной территории. В дальнейшем нужно разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством. И масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России", — добавил он.

Заместитель председателя правительства должен провести встречу с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, а также руководством Камчатского края для обсуждения развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки, отметили в пресс-службе.

По ее данным, в мероприятии примут участие руководство и представители министерства природных ресурсов, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

"Кроме того, по поручению премьера Михаила Мишустина в рамках рабочей поездки на Дальний Восток в режиме видеоконференции состоится совещание Дмитрия Чернышенко с главами субъектов и руководством Минпросвещения по оценке готовности детских лагерей к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путёвок для детей, которая запускается с 25 мая текущего года", — добавили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что Путин предложил создать условия для массового посещения российскими туристами Долины гейзеров на Камчатке.

На совещании по отдельным положениям послания Федеральному собранию в среду Чернышенко заявил, что туризм в Долину гейзеров не может быть массовым, так как туристы там "все вытопчут".

"Говоря про долину гейзеров, вы сказали, что туда больше народа нельзя запустить, они там все вытопчут. Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, но меня это задело. Как будто это какие-то люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться к людям не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда у нас будет все лучше получаться. Если как следует организовать там работу, в долине Гейзеров, так ничего не вытопчут", — подчеркнул Путин, комментируя слова вице-премьера.

Он призвал учесть опыт других стран с аналогичными парками.