«Состоялось первое заседание совета директоров АО «Корпорация Туризм.РФ». Одним из вопросов повестки стало избрание председателя совета директоров. По итогам голосования им стал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко», — говорится в сообщении.

Как напомнил на заседании Чернышенко, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на корпорацию возложена задача по созданию и развитию туристической инфраструктуры. Для создания около около 600 туристических объектов необходимо привлечь 2 трлн рублей частных инвестиций.

«Корпорация уже заключила ряд крупных инвестсоглашений. По ним в ближайшее время начнется проектирование и строительство объектов в шести регионах России. Это Карелия, Костромская, Свердловская и Омская области, республика Адыгея и Камчатка. На Питерском инвестиционном форуме планируется заключить еще ряд соглашений», — сказал вице-премьер. Как отмечалось на заседании, до конца года инвестиционный портфель корпорации планируется расширить до 50 объектов.

Чернышенко также подчеркнул, что в работе по созданию качественной туристической инфраструктуры требуется координация усилий федеральных и региональных органов власти, корпорации и бизнеса. Совет директоров станет тем органом, который обеспечит синхронизацию действий. В его состав входят профильные министерства и ведомства, участвующие в развитии туризма.

«Отбор проектов мы осуществляем по трем основным критериям. Это увеличение турпотока, эффективность инвестиций и наличие внебюджетных источников финансирования, то есть наличие заинтересованного инвестора. В случае соответствия всем пунктам мы подбираем для проекта наиболее подходящие меры поддержки», — пояснил гендиректор корпорации Сергей Суханов.

Акционерное общество «Корпорация Туризм.РФ» создана в декабре 2020 года для развития туристической инфраструктуры. В совет директоров входят Дмитрий Чернышенко, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, замминистра финансов России Павел Кадочников, глава Росимущества Вадим Яковенко и руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Также в состав совета вошли замминистра экономического развития Сергей Галкин, замруководителя секретариата вице-премьера Чернышенко Наталья Паршикова, гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева и Сергей Суханов.