"В этом году — не загадываем, но, наверное, около 16-17 млн", — сказала Филева журналистам в кулуарах конференции "Национальный форум по устойчивому развитию".

В 2020 году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, S7 перевезла 12,3 млн пассажиров, в "доковидном" 2019 году — 17,9 млн человек. Таким образом, в этом году ожидается рост перевозок к прошлому году на 30-38% и снижение к позапрошлому году на 5%.

S7 — российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. На конец прошлого года Филев владел 49,9% акций в ЗАО "Группа компаний С7", по 25,03% было у его дочерей: Татьяны и Марии.