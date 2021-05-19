"Продали ее, да. Это (покупатель — ИФ) частное лицо из Европы, которое будет продолжать развивать эту компанию", — сказала Филева журналистам в кулуарах конференции "Национальный форум по устойчивому развитию".

Филева уточнила, что покупатель актива — непрофессиональный инвестор, у которого есть "разные бизнесы".

О планах продать долю в Charlie S7 сообщала в отчетности за прошлый год. Стоимость вложения в кипрскую "дочку" на конец года компания оценивала в 427 млн руб., долю в капитале — в 36,9%.

О создании Charlie для полетов между Кипром и материковой Европой в 2016 году объявил сооснователь и бенефициар S7 Владислав Филев. Тогда долю S7 в компании он оценивал в около 40%, а партнером по бизнесу называл "кипрскую сторону". Для операционной деятельности компания приняла два Airbus A319 из парка "Сибири" и получила право летать в течение десяти лет под брендом Cyprus Airways — нацперевозчика Кипра, который обанкротился в 2015 году.

Работа с европейским сертификатом эксплуатанта даст новые знания и подходы к организации управления безопасностью полетов, говорил Филев журналистам в 2016 году: "Это не то что бы бизнес — это, скорее, как школа".

S7 — российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. На конец прошлого года Филев владел 49,9% акций в ЗАО "Группа компаний С7", по 25,03% было у его дочерей: Татьяны и Марии.