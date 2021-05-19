«Начиная с 1 июня 2021 года германские зарубежные представительства в России предлагают заявителям, не относящимся к категориям лиц, в отношении которых действуют исключения, возможность подачи заявления о выдаче шенгенских виз. Получение таких виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в Германию с учетом по-прежнему действующих ограничений», — говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, возможность оформить шенген позволит на момент снятия ряда ограничений или их полной отмены иметь на руках действующую визу, с которой позднее можно будет совершить поездку.

Для того, чтобы подать заявление на шенгенскую визу в Германию, нужно, чтобы предыдущая виза была выдана одним из германских зарубежных представительств на срок не менее двух лет, а срок ее действия заканчивался не ранее 1 апреля 2020 года.

«Целью поездки не должен быть туризм», — подчеркнули в посольстве.

Заявителям помимо обычного пакета документов потребуется предъявить полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж, покрывающий, по меньшей мере, сроки первой запланированной поездки. Также необходимо подписать форму ознакомления с правилами въезда в Германию во время пандемии.

В настоящее время въехать в Германию можно только лицам с ВНЖ, гражданам республики, родственникам граждан страны, а также с деловыми целями.