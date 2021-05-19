Относительно показателя апреля 2020 года, на который пришлись ограничения против COVID-19, этот показатель был в 10 раз выше.

На внутренних воздушных линиях "Домодедово" в апреле 2021 года обслужил 1,5 млн пассажиров, что на 24% выше уровня апреля 2019 года и в 9 раз больше аналогичного периода 2020 года. Самыми востребованными направлениями стали Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар. Пассажиропоток на этих направлениях составил 578 тыс. человек — это на 33% выше, чем в апреле 2019 г.

"В топ-5 по приросту трафика вошли: Сочи, Симферополь, Калининград, Ростов-на-Дону и Геленджик. Всего 459 тыс. пассажиров выбрали эти направления в отчетном месяце, что на 72% выше аналогичного периода 2019 г.", — уточняется в сообщении аэропорта.

За 4 месяца 2021 г. пассажиропоток "Домодедово" на внутренних линиях превысил докризисный показатель 2019 года на 18% составил более 5,4 млн человек.

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Шереметьево" и "Внуково" — пока не отчитывались о пассажиропотоке за прошлый месяц.