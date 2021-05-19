"Перевозки будут осуществляться с 1 июня по 15 сентября. В рамках соглашения, подписанного АНО "Единая транспортная дирекция" и Минпромторгом КЧР, система "единого" билета "самолет + автобус" будет внедрена с пересадкой в аэропорту Минеральных Вод до городов республиканского значения Черкесска и Карачаевска и в обратном направлении", — говорится в сообщении.

Оформить "единый" билет можно с 19 мая через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. Жители республики могут приобрести "единый" билет в кассах туристических агентств. В 2021 году перевозки по "единому" билету организованы также от железнодорожного вокзала и аэропорта Минеральных Вод на горнолыжные курорты Приэльбрусья — Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол, Азау, а также в Домбай. Ведутся работы по началу перевозок в Архыз.