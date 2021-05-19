"В этом году туристическая отрасль получит выгоды и от нашей новой программы по восстановлению памятников и вовлечения исторических объектов в экономический оборот. Она главным образом направлена на сохранение объектов культурного наследия. Но, с другой стороны, это возможность бизнесу осуществлять предпринимательскую деятельность на базе объектов, имеющих историческую ценность и туристическую привлекательность, создавать новые точки притяжения для туристов и новые рабочие места для жителей области", — заявил Алиханов.

По его словам, на эти цели власть предоставляет предпринимателям беспроцентный займ до 500 млн рублей на срок до 15 лет, причем выплата займа происходит в последние 5 лет. Средства займа можно будет направить на оплату прямых расходов, связанных не только с фактическим восстановлением объектов, но и с проектированием.

Губернатор отметил, что одновременно с утверждением займа заявителю также одобряется предоставление безвозмездной финансовой поддержки в размере до 500 млн рублей. Получение этих денег возможно при условии надлежащего исполнения бизнесом условий программы и подтверждения целевого расходования заёмных средств.

"То есть 1 млрд рублей можно получить на реализацию этих проектов. Желающих было очень много и это хорошо. К финишу вышли 7 хорошо проработанных и соответствующих условиям программы проектов. Пять из них уже утверждены и одобрены", — сообщил Алиханов.

Так финансирование получат проект реконструкции замка Рагнит, восстановление пивоварни "Понарт", строительства гостиницы и туристско-рекреационного комплекса в одном из фортов. Одобрена реконструкция старой немецкой мельницы в поселке Железнодорожном, пояснил глава области.

"Радует, что примерно половина заявок — это удаленные муниципалитеты: Советск, Неман, Правдинский район. Начинаем финансирование уже в этом году. В случае, если доходы нам будут позволять, то выйдем с инициативой опять же предусмотреть увеличение в этом году. Точно в следующем году будем проводить второй отбор, так что арендаторов и собственников прошу готовиться. Мы эту программу не бросаем, это не какая-то пиар-кампания, мы будем планомерно вести эту работу", — подчеркнул губернатор.

Как сообщалось, в Калининградской области отдельные культурно-исторические объекты уже переданы в аренду бизнесменам для их реконструкции и восстановления, использования в целях развития туризма. Один из ярких и удачных примеров — проект на базе старинного форта №11 "Дёнхофф", где создан комплекс военно-исторического и фортификационного туризма.