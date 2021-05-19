Авиакомпании достались допуски в Шарджу, Рас-Эль-Хайму и Дубай из Сочи, Краснодара, Барнаула, Новосибирска, Оренбурга, Воронежа, Волгограда, Белгорода, Перми, Тюмени, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга (до семи раз в неделю).

Кроме того, "Россия" получила допуски к рейсам в Тунис из Краснодара, Ростова-на-Дону и Казани в Энфиду и Монастир (по три раза в неделю) и турецкий Стамбул из Санкт-Петербурга (семь раз в неделю)

Также входящей в "Аэрофлот" низкобюджетной авиакомпании "Победа" достались допуски на рейсы в Турцию и Швейцарию — лоукостер сможет по семь раз в неделю летать из Москвы в Анталию и Базель. Однако в допусках на рейсы в Стамбул из Новосибирска и в Анталию из Екатеринбурга с аналогичной частотой "Победе" было отказано.

Факт выдачи Росавиацией допуска авиакомпании не является основанием или решением о возобновлении полетов по тем или иным международным маршрутам.