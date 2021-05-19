Проект реализуется при поддержке Агентства по развитию туризма Калужской области. Сейчас по реке в городской черте Калуги ходит теплоход "Иван Ципулин". Такое название ему дали в честь калужского купца, который в 1872 году открыл пассажирские перевозки по Оке. Первые рейсы удалось совершить в 2020 году, но в самом конце сезона, так что полноценное возрождение туристической навигации пришлось на весну 2021-го.

"В прошлом году у нас получение документов выпало на то время, когда никто не работал. Только в июле нам удалось запустить процесс оформления. Лицензию получили к концу сезона, поэтому работали мало, чуть больше месяца", — пояснила Моисеева.

Теплоход "Иван Ципулин" создан на базе популярной в советское время серии "Москви-544". Он долгое время ходил в Рязани, потом в Калуге, затем в Тарусе. После возвращения в областной центр был переделан для комфорта туристов из 150 в 50-местное судно. Доступны теплая нижняя палуба и две верхних, одна из которых с навесом и сиденьями для проведения экскурсий.

Это неспешный теплоход, поэтому ходит он только в пределах городской черты. Как призналась учредитель проекта "Лето на Оке", назрела потребность в дальних направлениях. Всего в 110 км от Калуги находится Таруса, где есть множество культурных достопримечательностей, а напротив, на другом берегу Оки, усадьба, музей-заповедник В.Д. Поленова.

"Мы планируем к концу лета запустить второй теплоход, скоростной и на воздушной подушке, который будет работать на Тарусу. Этого направления нам сильно не хватает", — рассказала Моисеева.

По ее словам, небольшая глубина Оки по маршрут для нового теплохода не составит проблемы, так как для передвижения ему достаточно 30 см. Название ему дано, оно связано с космосом, но пока держится в тайне.

Туристическая навигация по Оке в черте Калуги существовала до 2008 года. Из областного центра на теплоходе "Луч" можно было добраться до Тарусы и тульского Алексина. Однако потом река сильно обмелела, маршрут сначала был сильно сокращен в 2012-м, до пристани Дугна, а потом отменен.