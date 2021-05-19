«Студентам, которые путешествуют по России в период каникул, надо дать возможность проживать в студенческих кампусах, общежитиях вузов. Мы проанализировали наиболее популярные у молодежи туристические направления. В этих регионах определили образовательные организации, где есть развитая студенческая инфраструктура», — сказал Чернышенко на совещании у президента по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

«Понятно, что они не могут ее всю предоставить, она в разной степени готовности. Они обычно как раз в сезон каникул ее пытаются ремонтировать, приводить в порядок. Но есть и вузы, которые готовы принять участие в этой программе. И, конечно, расчетные 508 рублей на проживание в месяц в общежитии, стандартно принятые, их не удовлетворят для того, чтобы студентов принять», — заметил вице-премьер.

Поэтому, по его словам, придуман механизм, позволяющий вузам, которые подключаются к участию в этой программе и готовы принять путешествующих студентов, претендовать на получение дополнительных средств на ремонт общежитий. «То есть, прими к себе студентов – и мы тебе дадим денег на то, чтобы твои общежития стали лучше», — добавил он.

До 1 июня условия участия для вузов будут сформированы, доведены до ректоров, сказал Чернышенко.

«Но мы пошли еще дальше и решили обеспечить ребятам, которые приедут на такое проживание во время каникул, комплексное сопровождение их пребывания. За то, что мы будем давать вузам субсидии на ремонт, мы просим их, чтобы они дополнительно еще делали экскурсии по городу, по кампусу», — рассказал президенту вице-премьер.

Также рассматривается возможность оплаты проезда лучших студентов. «Это тоже программа с вузами. То есть, отобрали лучших студентов и дали им возможность бесплатно доехать, бесплатно разместиться, а там их встретили и вовлекли в культурно-образовательную программу, подготовленную студенческими турклубами или организациями, и это будет уже за счет принимающей стороны», — пояснил Чернышенко.

Также, по словам вице-премьера, образовательные организации смогут иметь доступ к базе доступных для бронирования номеров в кампусах и общежитиях, подавать электронные заявки на размещение или получение консультаций и поддержки.

«Посмотрим, как это пойдет, и впоследствии будем расширять и географию, и эту программу. Мы делаем это с помощью онлайн-платформы, которая дает возможность для студентов, которые планируют свое путешествие, выбрать направление, выбрать, где они хотят забронировать какое-то количество мест. И понятно, что мы будем стимулировать, чтобы в этом принимали участие студенты, которые себя чем-то проявили, отличились», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин в послании федеральному собранию 21 апреля предложил поощрить студентов, которые проявили себя в олимпиадах, молодежных творческих инициативах, проектах платформы "Россия – страна возможностей", льготными туристическими путевками на летние каникулы. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что на реализацию программы из бюджета будет выделено 2 млрд рублей. По данным Ростуризма, количество участников программы за 2020 и 2021 годы может составить более 200 тыс. человек.