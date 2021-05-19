«Траты россиян на путешествия по стране и развлечения в первой половине мая, включая праздники, составили почти 20 млрд рублей – это на 81% больше, чем в первой половине января. При этом расходы на туризм превысили не только рекордные данные января, но и на 13% — допандемийные показатели. Количество транзакций по всем категориям увеличилось в 1,5 раза к маю 2019 года и январским каникулам нынешнего, средний чек остаются на том же уровне», — сообщает в четверг пресс-служба банка.

Более чем вдвое выросли расходы на авиабилеты, туры и круизы — до 3,8 млрд руб., как и на поезда и автобусы дальнего следования — до 11 млрд рублей. Резки выросли также траты туристов на аренду автомобилей. На четверть к январю увеличилось количество и объем транзакций на АЗС – на покупку топлива россияне направили в мае свыше 800 млн рублей.

«Расходы россиян на гостиницы в мае увеличились к побившим все рекорды январским праздникам в полтора раза и достигли за две недели 780 млн рублей. Количество транзакций увеличилось на 38%. Спрос на российские гостиницы на 70% превысил показатели мая 2019 года по объему и в 1,5 раза — по количеству транзакций», — сообщает ВТБ.

В кафе и ресторанах россияне потратили за этот период 4,8 млрд рублей – на 74% больше, чем в новогодние недели, и на 42% больше, чем в мае 2019 года. Траты в барах выросли на 29% и к январским праздникам, и к допандемийному маю и превысили 100 млн рублей. Расходы на развлечения не достигли уровня 2019 года (-20%) и остались примерно на уровне показателей января.