"Надо открывать вид на море. Отдыхающие хотят идти по набережной и не только слышать шум моря, но и видеть его. Для этого надо убрать ненужные, несовременные объекты. Что касается муниципальных пляжей, то они должны быть максимально доступны для жителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья", — заявил Кондратьев в среду на совещании в Геленджике.

Губернатор в ходе рабочей поездки посетил муниципальные пляжи "Дельфин" и "Центральный" Геленджика. Их обустроили в соответствие с единым стандартом, который разработало краевое министерство курортов, туризма и олимпийского наследия

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что при подготовке к курортному сезону были учтены все требования. Оборудованы помещения для спасателей и медиков, деревянные дорожки, спуски в воду для маломобильных граждан, теневые навесы, входные группы на пляж. На пляжах снесли объекты, закрывающие вид на море.

В свою очередь пресс-служба краевой администрации уточняет, что в феврале при подготовке к сезону до муниципалитетов был доведен стандарт организации пляжей. В документе отражено зонирование территорий, работа спасателей, предоставление услуг, обучение персонала, размещение объектов и требования к ним.

На текущий момент на курортах Кубани к единому стандарту приведены уже 78 пляжей, уточняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в 2019-2020 годах года на учете в МЧС России по Краснодарскому краю состояло более 500 пляжей. Их общая протяженность составляет более 100 км.