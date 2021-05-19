Рейсы будут осуществляться раз в неделю (по воскресеньям). Вылет из Волгограда в 12:00, прибытие в Ереван в 14:55. Вылет в обратном направлении в 15:50, прибытие в Волгоград в 16:35.

Полетная программа запланирована до 24 октября.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Nordwind запустила полетную программу из Волгограда в Ереван 29 марта 2020 года, прервав ее впоследствии из-за ограничений, вызванных ситуацией с коронавирусом.

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту. Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Шереметьево" (Москва). Парк авиакомпании состоит из 33 воздушных судов Boeing-737, Boeing-777, A330 и A321.