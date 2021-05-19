В среду прошла презентация нового регулярного рейса авиакомпании Conviasa по маршруту Каракас — Москва – Каракас. Первый прямой пассажирский рейс прибыл 3 мая из Москвы в Каракас и вернулся в Россию 15 мая.

«Мы хотим сообщить о том, что 15 мая состоялось торжественное открытие первого рейса по маршруту Каракас-Москва-Каракас авиакомпании Conviasa. Это первый прямой регулярный рейс в Латинскую Америку в XXI веке. Для нас это очень важное событие», — сказал на презентации посол Венесуэлы в Москве Карлос Фариа Тортоса.

По его словам, запуск прямого авиасообщения между странами позволит наладить прямые связи с РФ и будет способствовать развитию туризма между странами.

В настоящее время частота полетов между РФ и Венесуэлой – один раз в две недели с вылетом из Каракаса по пятницам и из Москвы (аэропорт «Внуково») по воскресеньям. Время в пути – 13 часов.

Между тем, как сообщил журналистам представитель авиакомпании Conviasa в Москве Жоан Сотильо, частота рейсов может быть увеличена при наличии высокого спроса со стороны россиян. «Мы планируем до конца года увеличить частоту рейсов до двух в неделю. Тогда рейсы будут выполняться по средам и субботам», — сказал он.

По словам Сотильо, загрузка первого рейса из Каракаса в Москву составила 92%, а из Москвы в Каракас – 35%. Он отметил, что средняя загрузка рейса сейчас – 10-15%, но в компании рассчитывают, что в последующие три месяца она вырастет до 40%.

Оперштаб РФ разрешил с 1 апреля возобновить прямое авиасообщение с шестью странами, в том числе с Венесуэлой. До пандемии прямые регулярные рейсы между Россией и Венесуэлой не выполнялись.