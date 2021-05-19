Общее правило для всех стран предполагает, что вакцинные сертификаты должны подтверждать прививку препаратами, разрешёнными в ЕС, США и Великобритании. Однако отдельные страны Евросоюза могут в соответствии с собственными решениями принимать туристов с сертификатами о вакцинах, одобренных национальными правительствами. Речь идёт, в том числе, о российских и китайских препаратах.

Вторая прививка должна быть сделана не позднее, чем за две недели до въезда. Въезд будет разрешён без тестов и карантина.

Тем, у кого прививки нет, въезд будет разрешен при наличии теста.

Все эти меры будут касаться стран из зелёного списка с уровнем заражения менее 75 случаев на 100 тысяч человек. Как уточняет газета, такой список Евросоюз составит в начале следующей недели.

Как уточняет издание, эти правила предназначены специально для путешествий в отпуск и не влияют поездки с другими целями и поездки граждан ЕС. Они распространяются на все страны союза, кроме Ирландии, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

После одобрения послами ЕС законопроект будет передан Совету Европы для окончательной ратификации

Параллельно в Евросоюзе идёт работа над разработкой цифровых вакцинных сертификатов, которые позволят по qr-коду в телефоне считывать информацию о сделанных прививках или антителах путешественника.