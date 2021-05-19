По его словам, к настоящему времени все гостиницы, отели и турбазы к летнему сезону на Байкале уже забронированы.
"Поток гостей в Иркутск вырос. Отели и турбазы забронированы далеко вперед. Выполнена работа по смягчению ограничений, идет работа по запуску (чартерных — ИФ) рейсов (в Иркутск — ИФ)", — сказал зампред.
Глава Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина уточнила, что в I квартале 2021 году регион посетило 480 тыс. российских туристов.
"Несмотря на то, что у нас действуют ограничения в туристической сфере, год начался очень хорошо. А наши иностранные коллеги, пока не открыты границы, подтверждают интерес к Байкалу", — сказала Сливина.
Ранее сообщалось, что в 2020 году на фоне COVID-19 турпоток в Иркутскую область почти вдвое, до 938 тыс. человек.