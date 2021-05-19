Отмечается, что в составе поисково-спасательной группы была инструктор туристической группы Анна Гилева.

"Спасатели обследовали окрестности, однако осмотр не дал результатов. Принято решение самым тщательным образом исследовать маршрут предполагаемого движения из высокогорной зоны в сторону побережья. Спасатели надеются на то, что Ульянов решил самостоятельно спускаться с высокогорья и, следовательно, его можно обнаружить на возвратном маршруте", — говорится в сообщении.

Мужчине 64 года и, согласно его публикациям в социальных сетях, у него большой опыт восхождения и в горах северного Урала, и Алтая.

Поиски российского туриста в верховьях Гумисты ведутся с 12 мая. 13 мая группа туристов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Нижнего Тагила спустилась с гор. Выяснилось, что один из путешественников был оставлен в базовом лагере, так как не смог продолжить маршрут. Туристы пытались за ним вернуться, но им помешали снегопад и ледяной дождь.