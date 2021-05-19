«В рамках нацпроекта предусмотрены субсидии субъектам России для того, чтобы спроектировать так называемый туристический код центра города, в нацпроекте на это заложено более 12 млрд рублей, в том числе в малых городах», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у президента по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что это «делается в оркестровке с другими органами исполнительной власти, чтобы использовать другие инструменты, в том числе бюджетные и инфраструктурные кредиты».

«Они (эти средства – ИФ) идут на систему навигации, удобную инфраструктуру для маломобильных групп населения, оборудование туристско-информационных центров, организацию смотровых и панорамных площадок. То есть, все то, что может сделать так, чтобы существующая инфраструктура привлекла большее количество туристов», — пояснил вице-премьер.