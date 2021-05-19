«По поводу отдыха детей и возврата 50% от стоимости путевки. Многие семьи сейчас возвращают путевки за первую смену. Дмитрий Николаевич сказал, что у людей есть возможность купить со скидкой во вторую смену, ну так в первую никто не поедет или поедет меньше детей, чем можно было бы отправить на отдых. Надо посмотреть на это внимательнее. Как люди могли купить на первую смену, если постановление правительство или не вышло, или только что выходит?», — сказал он вице-премьеру Дмитрию Чернышенко на совещании, посвященном отдельным положениям послания Федеральному собранию.

Чернышенко ответил, что постановление выйдет 19 мая.

«Сегодня выходит только? А с 1 июня уже первая смена начинается, многие купили путевки без возврата. Мы же обещали людям, что они получат возврат, мы же не говорили людям, что в первую смену, во вторую смену, сказали – на летний отдых. Посчитайте, сколько это стоит, и нужно добавить соответствующие деньги», — сказал Путин.

По словам президента, туристы «просят вернуть путевки на первую смену, а в детских лагерях нет денег, чтобы вернуть, потому что они истрачены на организацию процесса».

«Создали проблему. Сами эти лагеря детские, они плохо проинформированы о том, каковы условия работы, и нужно этим заняться тоже. И проработать с регионами и с финансовыми учреждениями, чтобы подходили к решению этих вопросов неформально», — сказал он.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что акция 50% возврата средств затронет в первую очередь вторую-четвертую смены отдыха в детских лагерях.

По словам Чернышенко, акция возврата средств за путевки в лагеря стартует 25 мая, в ней примут участие тысяча лагерей. Правительство выделило на реализацию программы 5 млрд рублей.