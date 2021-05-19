Открывая совещание, президент Владимир Путин заявил, что «видит проблемы» с реализацией программы.

«Эта мера предусматривает примерно для 357 тыс. детей компенсацию половины путевок. Это мера новая, она не такая отработанная, как туристический кешбэк, и разворачивается сейчас практически с колес. Родители очень ждут старта программы, и у лагерей впервые такой опыт взаимодействия. Ростуризму в круглосуточном режиме после вашего поручения приходится проводить консультации. Благодаря горячей линии ОНФ получаем информацию о том, что их беспокоит», — сказал Чернышенко.

Он напомнил, что на реализацию программы правительство выделило 5 млрд рублей.

«Очень важно, что мы готовы запустить эту акцию 25 мая, то есть успеваем до каникул. Те, кто купил путевку, могут в рамках программы купить путевку, например, на другую смену, ограничений нет. Около тысячи лагерей подключились и готовы будут принять детей», — сказал он.

По словам вице-премьера, 500 лагерей подключились к акции напрямую и 500 — через партнеров-агрегаторов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству реализовать новую стимулирования детского отдыха в виде возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря.