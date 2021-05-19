«Еще одно направление развития туриндустрии – вложения в инфраструктуру. Завра на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о выделении свыше 1 млрд рублей на разработку схем территориального туристического проектирования, в том числе в Крыму и на Дальнем востоке, также в ряде других регионов», — сказал Мишустин во вторник на совещании у президента по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

По его словам, такое проектирование позволит четко определить инфраструктурные и логистические возможности будущих точек роста, а также продумать строительство новых и реконструкцию действующих объектов.