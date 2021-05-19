Во вторник на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию он предложил остановиться на двух вопросах, один из которых – меры по стимулированию внутреннего туризма.

«Начинается сезон летних отпусков, многие семьи выбирают, куда поедут отдыхать, в какой летний лагерь отправят своих детей. Один из ключевых вопросов – стоимость отдыха, людям важно понимать, какую помощь им окажет государство. В послании была поставлена задача продлить до конца года программу возврата части расходов граждан на туристические поездки. В том числе она должна действовать в летние каникулы для молодых людей, финалистов и победителей олимпиад, волонтерских и творческих конкурсов, а для ребят, которые отправляются на отдых в лагерь, будет возвращена половина стоимости путевки», — сказал президент.

По его словам, с реализацией мер, перечисленных в послании, возникли проблемы.

«Хочу об этом поподробнее с вами поговорить, потому что вижу уже здесь проблемы. Все решения на этот счет должны быть уже приняты. Прошу сегодня доложить, как реализовано это поручение, а также рассказать о том, как продвигается национальный проект по развитию туризма, как выстраивается взаимодействие с бизнесом по укреплению отечественной туриндустрии», — сказал Путин.