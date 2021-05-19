Согласно данным Росавиации, "Пулково" в январе-апреле 2020 года обслужил 3,578 млн пассажиров. Таким образом, в этом году рост пассажиропотока составил 11,8%.

Ранее сообщалось, что ООО "Воздушные ворота северной столицы" прогнозирует по итогам 2021 года пассажиропоток на уровне 14 млн человек, это превысит показатель 2020 года на 28%.

Доли в ВВСС через кипрскую Thalita Trading принадлежат "ВТБ Капиталу" (25,01%), германской Fraport (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%).