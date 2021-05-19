Как сообщалось, в Москве в понедельник побывала делегация чиновников из Турции. В ее составе был представитель президента Эрдогана Ибрагим Калин, министр туризма Мехмет Нури Эрсой и замминистра здравоохранения Толга Толунай. Целью визита было договориться с российскими властями о снятии ограничений на авиасообщение с Турцией после 1 июня.

«По итогам визита Калин заявил, что в ходе переговоров достигнута договоренность о шагах, которые необходимо предпринять для начала полетов из России. Он также сообщил, что сроки возобновления рейсов будут определены в ближайшее время», — пишет агентство.

Один из чиновников, осведомленных о ходе переговоров, заявил агентству после встречи с российскими чиновниками, что запрет на полеты не будет снят 1 июня и самой ранней датой начала авиасообщения может быть 15 июня.

Эрсой, в свою очередь, заявил, что «просьба турецкой делегации о возобновлении авиасообщения была позитивно оценена российскими властями, но чиновники попросили немного времени на то, чтобы оценить на месте ситуацию с коронавирусом и принять окончательное решение».

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией, туроператорам запрещено продавать туда путевки.

В понедельник по итогам переговоров вице-премьера Татьяны Голиковой и министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя российские власти решили направить в Турцию специалистов для изучения ситуации с эпидбезопасностью на курортах и перспектив возобновления авиасообщения. На встрече также было принято решение о разработке совместного плана действий, определяющего условия возобновления взаимных турпоездок.