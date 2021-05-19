"Веревку на хвост — и привязать к камню. Так рыболовный промысел заметает следы, прячет последствия своей деструктивной деятельности в Черном море", — написали представители центра в соцсетях.

Экологи опубликовали видео со дна моря. Они утверждают, что попавшие на кадры несколько тел животных — лишь часть жестоко убитых дельфинов, которых они обнаружили.

"Безмятежное море" ведет статистику найденных на берегу дельфинов с 2017 года, всего за этот период зафиксировано 2167 случаев. Большинство из них погибли после попадания в рыболовные сети.

"По данным исследований, менее 10% дельфинов впоследствии оказываются выброшенными на сушу, остальные 90% опускаются на дно моря; плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в легких воздуха. Для того чтобы тело наверняка утонуло и не всплыло в ходе разложения, некоторые рыбаки топят их с грузом или наносят проникающие ранения в брюшную полость", — говорится в сообщении.

Отчет о результатах мониторинга крымские экологи отправили в Федеральное агентство по рыболовству и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.