"Полноценной отраслью калининградской экономики становится туризм. Но пока он формирует только 2% ВВП региона, что составляет порядка 9 млрд рублей. Но мы видим стабильный ежегодный рост, который достигает 10% доходов от этого. В данных условиях считаю логичным в ближайшее время, не позднее 2022 года, в отдельных муниципальных образованиях региона ввести плату за пользование курортной инфраструктурой, так называемый курортный сбор", — сообщил Алиханов.

По его словам, эти средства будут направлены на развитие курортной инфраструктуры, обустройство территорий для массового отдыха граждан, парков, набережных, скверов, пляжей.

"Поручаю министерство по культуре и туризму вместе с экспертами и депутатами проработать этот вопрос и подготовить необходимую нормативно-правовую базу для введения сбора", — заявил губернатор.

Он также отметил, что по прогнозам в этом году регион посетят порядка 2 млн туристов, которые потратят тут не менее 4,5 млрд рублей.

Как сообщалось, в 2020 году Калининградскую область посетили 1,2 млн туристов.