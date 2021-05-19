«Сейчас в Иране находится делегация турбизнеса России, включающая президента РСТ Андрея Игнатьева. В рамках визита он провел встречу с представителем министерства туризма Ирана и руководством национального перевозчика авиакомпании Mahan Air, на которой обсуждалось возобновление авиасообщения. Предполагается, что туроператоры смогут снова отправлять организованные группу туристов в Иран в конце лета – начале осени», — сообщила она.

По словам Тюриной, речь идет также о возобновлении поездок организованных туристов из Ирана в Россию. Она напомнила, что до пандемии турпоток из этой страны достигал 90 тыс. человек в год. При этом Иран посещали в среднем 21-22 тысячи туристов из России ежегодно.

«Россия в 2020 году упростила визовые формальности для граждан Ирана – он был включен в список 52 стран, которые смогут воспользоваться электронной визой. В июне министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Али Асгар Мунесан должен встретиться с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой. Сотрудничество с Ираном крайне выгодно для нашей страны, потому что иранцев приезжает в Россию больше, чем россиян едет в Иран», – подчеркнула Тюрина.

Тюрина добавила, что члены делегации пообщались с представителями министерства туризма Ирана, сотрудниками отелей, гидами, местными жителями. Все они готовы к приему российских туристов и ждут их с большим нетерпением.

«Посольство России в Иране активно способствует укреплению эффективных деловых отношений между странами. 19 мая все делегаты от российского турбизнеса приглашены в дипмиссию для обсуждения новых возможностей по развитию взаимных турпотоков», — добавила эксперт.

«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы из Москвы в Тегеран в середине ноября. Для въезда россиянам необходим сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее, чем за 96 часов до въезда. На борту самолета до прибытия нужно заполнить анкету Self-Declaration Form.