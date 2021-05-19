Фото: Роза Хутор

«В экспозиции представлены более 900 образцов монет и купюр, которые наглядно демонстрируют этапы развития денежной системы нашей страны с момента появления древнерусского государства и до образования Российской Федерации в 1991», — сообщает пресс-служба курорта в среду.

Фото: Роза Хутор

На выставке можно увидеть чешуйки, пряслица, ракушки каури, которые использовали наши предки для размена, бородовой знак Петра I и даже квадратные монеты. В коллекции имеются и настоящая монета-великан — сестрорецкий медный рубль 1771 года весом 930 граммов и первые бумажные купюры, выпущенные при Екатерине II.

Фото: Роза Хутор

«Практически 30 процентов монет и купюр на выставке являются подлинными. Среди экспонатов — серебряные гривны – слитки. Каждое княжество отливало их из серебра, затем такие слитки рубили на части, отсюда и произошло слово «рубль», — сказала куратор выставки Ксения Филимонова.

Фото: Роза Хутор

О самых необычных платежных средствах, например, деньгах из тюленьей кожи, можно узнать на специальной экскурсии. «В начале XIX века их выпустила Российско-американская компания на сумму в 42 тысячи рублей. Необычный материал для купюр был выбран не случайно: деньги между странами перевозили морем, в случае катастрофы бумажные банкноты бы просто размокли», — рассказала она.