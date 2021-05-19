В обсерватории установлены два телескопа-рефрактора и солнечный телескоп-рефрактор. Астрообсерватория со среды работает в тестовом режиме. Пока в ней проводят в день одну-две экскурсии, после начала работы в штатном режиме количество экскурсий будет увеличено.

"Экскурсии в обсерваторию проводятся по расписанию. В зависимости от погодных условий: в случае ясной погоды — с астрономическими наблюдениями; в случае пасмурной погоды без осадков — с демонстрацией возможностей обсерватории", — сообщается на сайте.

При сильном ветре, снеге или дожде экскурсии проводиться не будут.