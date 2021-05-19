"В течение трех лет фасадам и внутренним стенам дома вернут их исторический цвет, укрепят черепицу, прочистят камины, приведут в порядок деревянные элементы интерьера дома. Серьезные изменения произойдут с экспозицией усадьбы знаменитого карикатуриста. В обновленном музейном пространстве появится фотозона, в работе будут использованы мультимедийные технологии", — говорится в сообщении.

Кроме того, благоустроят прилегающую к зданию территорию, в том числе, строители восстановят стену из булыжников, камни для которой собирали сами Щербовы.

Непосредственно реставрация займет не менее двух лет. Еще год специалистам потребуется для создания новой экспозиции.

Работы будут финансироваться из бюджета Ленинградской области.

Коллекция музея переедет на временное хранение в Дом Культуры в деревне Батово, а в гатчинской библиотеке имени Александра Куприна открыта выставка копий карикатур Щербова из собрания музея-усадьбы.

Щербов — первый карикатурист, чьи журнальные рисунки экспонировались на художественных выставках. Героями его карикатур были деятели культуры и искусства.

Усадьба Щербова построена в 1911 году в стиле "северный модерн" по проекту и под наблюдением архитектора Степана Кричинского. Коллекция музея насчитывает 13,5 тыс. единиц основного фонда. Среди них — личные вещи художника, в том числе, карикатуры, мебель, шкатулка для красок с гравировкой производителя — французского мастера-краснодеревщика Мартина-Гийома Бьенне.

В 2019 году во время инженерного обследования чердака усадьбы в полости бетонного блока был найден тайник, в котором хранились альбом с набросками, фамильная печатка "Щербовъ" и конверт с личными документами.