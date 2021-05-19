C 2015 года в России был отменен налог на движимое имущество, поставленное на баланс после 2013 года. Это было сделано, чтобы стимулировать бизнес обновлять производственные мощности. С 2019 года от этого налога отказались вовсе.

Но спокойствие компании не обрели: из-за отсутствия в законодательстве четких критериев движимого и недвижимого имущества теперь им приходится убеждать налоговые органы в том, что технологическое оборудование не является объектом недвижимости и облагать соответствующим налогом его нельзя. Но убедить в этом инспекцию компаниям удается не всегда, и следствием этого становится доначисление налогов на имущество.

Так произошло в деле сочинского гостинично-туристического комплекса Hyatt Regency Sochi, которым управляет ООО "Юг-Новый Век". В августе 2014 года гостиница стала использовать энергоустановку, которая расположена в энергоцентре на первом этаже здания, обслуживающего гостиницу. Энергоустановка представляет собой распределительно-трансформаторную подстанцию (РТП), состоящую из трех трансформаторов по 2500 кВа, ее компания получила в собственность. Компания "Юг-Новый Век" считало РТП оборудованием и не включала ее в налоговую базу по налогу на имущество организаций, говорится в материалах дела.

Однако налоговая инспекция сочла, что налог платить нужно, так как энергоустановка — это недвижимое имущество — часть здания энергоцентра, предназначенного для обслуживания гостиницы. И в мае 2019 года по итогам проверки инспекция доначислила компании за 2014-2016 годы недоимку в 3,9 млн рублей налога на имущество, а также штраф в 311 тыс. рублей.

Арбитражный суд Краснодарского края, куда пожаловалась компания, признал доначисление незаконным. "Энергоустановка не обладает какими-либо признаками, позволяющими отнести ее к недвижимым вещам, — резюмировал суд. — Энергоустановка может быть демонтирована, установлена и подключена в систему электроснабжения в ином месте, у нее отсутствует неразрывная связь с фундаментом энергоцентра. Наличие плиты фундамента, на котором она установлена, не свидетельствует о том, что она не может быть перенесена на другое место".

С этим согласилась апелляция, но кассация отменила акты в пользу компании и признала претензии налогового органа законными. Кассация пришла к выводу, что трансформаторная подстанция является частью недвижимого имущества, поскольку входит в состав гостинично-туристического комплекса.

Кассация отнесла подстанцию к коммуникациям здания энергоцентра, которые, по Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ), не считаются оборудованием. "Как и ряд других систем инженерно-технического обеспечения здания гостинично-туристического комплекса (наряду с прямо названным в классификаторах оборудованием встроенных котельных установок, водо-, газо и теплопроводными устройствами, а также устройствами канализации) трансформаторная подстанция (РТП 137) в рассматриваемом случае в силу объективного и ясного любому разумного критерия является неотъемлемой составной частью самого здания", — говорится в постановлении суда.

Свой вывод суд объяснил тем, что перемещение подстанции приведет к несоразмерному ущербу для функционирования гостиницы — оставит ее без электричества.

Однако ВС РФ, куда пожаловался "Юг-Новый Век", с выводами кассации не согласился.

В таких спорных ситуациях нужно использовать установленные в бухгалтерском учете формализованные критерии признания имущества в качестве соответствующих объектов основных средств. Для этого стоит руководствоваться ОКОФ, который выступает основой классификации объектов основных средств в бухгалтерском учете. А по нему оборудование не относится к зданиям и сооружениям, есть исключения, например: коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации; оборудование встроенных котельных установок, водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также устройства канализации, говорится в определении ВС РФ.

Но энергоустановка не может быть отнесена к коммуникациям здания энергоцентра или здания гостиниц, указала коллегия ВС РФ. Кассация исходила из того, что после начала эксплуатации энергоустановки ее использование вне гостиничного комплекса становится экономически нецелесообразным. Однако, по мнению ВС РФ, применение критерия экономической целесообразности недопустимо, поскольку приводит к постановке в неравное положение налогоплательщиков, осуществивших инвестиции в обновление оборудования.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила постановление кассации и оставила в силе акты судов первой и апелляционной инстанций.