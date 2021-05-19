"Инфраструктура курортов включает кластеры науки, медицины, здоровья, спорта и культуры для устойчивой загрузки зимой и летом. Также проект включает комплексное развитие особо охраняемой природной территории (ООПТ) — государственного природного заказника "Бельсинский". В развитие кластера до 2030 года планируют привлечь 78 млрд рублей инвестиций", — говорится в релизе.

В кластер входят экокурорты Черный Салан — "Таежная цивилизация", гора Югус — "Вход в тайгу", Поднебесные Зубья — "Полное погружение в тайгу" и Сибирские мегалиты — "Легенды силы гор юга Кузбасса".

Ожидается, что реализация проекта выведет из монозависимости ряд городов: Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Киселевск, Осинники, Полысаево, Гурьевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Салаир, Прокопьевск. Планируется, что в ТРК к 2030 году будет создано около 7 тыс. рабочих мест.

На территории кластера уже реализуются частные инвест-проекты на 200 млн рублей, в том числе программа развития фрирайда с вертолетной заброской на склоны гор. Кроме того, гранты на 11 млн рублей от Ростуризма получили бизнес-инициативы по созданию глэмпинг-парка, детского городка, мобильного кафе (фуд-трак) и системы круглогодичного проката.

По данным пресс-службы, планируется, что к 2030 году "ТРК-Междуреченск" принесет 21 млрд рублей налогов, плюс мультипликативный эффект налогов, уплаченных региональными поставщиками ТРК в объеме более 11,5 млрд руб. Ожидается, что ежегодно кластер будут посещать до 1 млн туристов, в том числе 30% — из зарубежных стран.