"Ходульные деревья — это памятники природы. Чтобы сохранить их, не стоит фотографироваться вплотную к стволу и корням: при приближении и без того нестабильный грунт смещается, процесс выветривания может ускориться. Не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности, берегите себя и хрупкую красоту берегов Байкала", — призывает "Заповедное Прибайкалье".

Эти необычные деревья с оголенными корнями, словно "ногами", можно увидеть на Байкале в том числе в бухте Песчаная. Ветры выдули из-под них песчаную почву.

"Они живы, но силы корней едва хватает, чтобы удерживать вес дерева и продолжать удивлять тех, кто идет по Большой Байкальской тропе или отдыхает в бухте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в бухте Песчаная росла сосна по имени "Олень". Ее корни поднимались над землей на высоту 2,5 м, под ними, как под куполом, могли уместиться шесть человек.

"Туристы считали обязательным залезть внутрь или постоять сверху, сделать фотографию. Однажды дерево не выдержало такого внимания и рухнуло. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал", — отмечено в сообщении.

Бухта Песчаная считается одной из красивейших на Байкале, находится на территории Прибайкальского национального парка. В бухте расположены турбаза "Песчанка", которая была открыта в 1960-х годах и является старейшей на озере, и построенная в современное время база отдыха "Байкальские дюны".