В сравнении с апрелем 2020 года, когда глобальное международное авиасообщение было ограничено из-за пандемии COVID-19, показатель прошлого месяца вырос на 59%.

В феврале транзитные полеты показывали отрицательную динамику год к году — на уровне 39%, в январе было зафиксировано падение на 47%.

В целом на международных воздушных линиях, которые включают транзит, в прошлом месяце выполнено 31,6 тыс. полетов (+4,7% к марту 2021; +122% г/г). Число внутренних полетов составило 86 тыс. (+14% к марту 2021; +124% г/г).

Всего в небе над РФ в апреле диспетчерами обслужено 119,1 тыс. полетов, что на 11% больше, чем в марте, и на 123% — чем годом ранее.

Иностранные авиакомпании, летающие между Европой и Азией, для сокращения продолжительности рейсов используют так называемые транссибирские маршруты над Россией. За это РФ с 1970-х гг. взимает роялти, большую часть которых получает "Аэрофлот". Часть суммы достается Росавиации на поддержку летных училищ.

На фоне пандемии COVID-19 транссибирские перелеты сократились, а вместе с ними уменьшились и роялти, которые до кризиса приносили "Аэрофлоту" примерно $30 млн в год, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.