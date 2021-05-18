«Предоставить в 2021 году из федерального бюджета бюджетные инвестиции акционерному обществу «Корпорация Туризм.РФ» в виде взноса РФ в уставный капитал акционерного общества в размере 6300000 тыс. рублей в соответствии с мероприятиями государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», — говорится в распоряжении.

Как следует из документа, из этих средств будет осуществляться финансовое обеспечение текущей деятельности корпорации, направленной на управление инвестпроектами в сфере туризма, развитие цифровой платформы и подготовку мастер-планов развития туристских территорий, а также участия в уставных капиталах организаций, реализующих инвестпроекты в туризме.

Ответственность за обеспечение этих мероприятий возлагается на Минстрой РФ и Росимущество совместно с корпорацией «Туризм.РФ».

В документе отмечается, что в 2021 году корпорация должна разработать не менее трех мастер-планов развития туристских территорий, на что будет выделено 1 545 500 000 рублей бюджетных инвестиций, и обеспечить реализацию не менее 10 инвестпроектов в сфере туризма – на что будет предоставлено 4 754 500 000 рублей.

Корпорация «Туризм.РФ» создана в декабре 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития туристической инфраструктуры. Совместно с субъектами корпорация занимается мастер-планированием туристических территорий страны, инвестированием в создание инфраструктуры.