С 25 мая на взаимной основе возобновляется регулярное авиасообщение с Мальтой, рейсы по маршруту Москва – Валлетта будут осуществляться два раза в неделю.

«Сейчас на Мальту из России можно попасть только с мальтийским гражданством или временным разрешением на пребывание в стране. Однако ожидается, что странам «красной зоны», в том числе и России, с 1 июня дадут добро на посещение при наличии подтвержденной второй дозы вакцины, сделанной за 14 дней до поездки», — рассказала она.

Как отметила Тюрина, до закрытия границ спрос на Мальту был стабильным, популярностью пользовались экскурсионные туры, остановки в рамках круизных туров по Средиземному морю, празднование свадеб.

Для въезда на Мальту все граждане РФ должны получить шенгенскую визу, но посольство страны приостановило выдачу туристических виз. Кроме того, в стране действуют ограничения: нельзя собираться более шести человек, нужно носить маски и перчатки, работают не все достопримечательности, а отели могут обслуживать только постояльцев.

Мальта условно поделила страны на три категории. Путешественникам из стран «зеленого списка» не нужно сдавать ПЦР-тест перед поездкой. В аэропорту Мальты им проверят температуру, а также граждане заполнят анкету о поездках за последние 30 дней.

Пассажиры, прибывающие на Мальту из стран «желтого списка» (Австрия, Бельгия, Андорра, Канада, Китай, Хорватия, Кипр, Чехия, Франция, Германия, Великобритания, ОАЭ – всего 51), должны перед посадкой на рейс предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Некоторых пассажиров могут в аэропорту по прилете попросить сдать экспресс-тест на коронавирус.

Все остальные страны, в том числе Россия, входят в «красный список». Пассажиры, прибывающие из этих стран, должны провести не менее 14 дней в одной из стран «желтого списка», а также иметь при себе отрицательные результаты теста ПЦР, сделанного не позднее 72 часов до прибытия на Мальту.

Напомним, для туристов из Евросоюза Мальта планирует открыть границы 1 июня. Для въезда им потребуется сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часов до прибытия на Мальту. Сдать тест можно и по прибытии в аэропорту, но ожидать получения результата придется на карантине. К тому моменту рестораны должны работать до полуночи, а бассейны – до 20:00.