"За два этапа программы наш край посетили почти 18 тыс. туристов, которые приобрели путевки на сумму около 800 млн рублей. Сумма выплаченного кешбэка составила более 150 млн рублей. Доля Ставрополья в общем объеме продаж в России составила 13%", — приводятся в сообщении слова министра туризма и оздоровительных курортов региона Александра Трухачева.

Управление отмечает, что Ставрополье лидирует в СКФО по числу участников первых двух этапов программы господдержки отечественной туристской отрасли. Если на первом этапе (с 21 по 28 августа 2020 года) в нее включились 54 туристских, санаторно-курортных и гостиничных организации, то на втором (с 15 октября по 5 декабря) — уже 87. В третьем этапе программы принимают участие 101 организация региона, в том числе 63 санаторно-курортных учреждения, 26 гостиничных организаций и 12 туроператов.

Третий этап распродажи туров по России с кешбэком до 20% стартовал 18 марта. Он продлится до 15 июня, при этом отправиться в поездку можно до 30 июня включительно.

По данным Минтуризма региона, турпоток на Ставрополье с начала года до середины мая составил более 320 тыс. человек, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года.