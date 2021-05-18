"Мячик ускорил процесс патологический. Смерть наступила из-за опухоли, а мячик поспособствовал более быстрому протеканию процесса", — сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно медицинскому заключению болезнь протекала без клинических симптомов. "О болезни стало известно только после вскрытия", — подчеркнули в зоопарке.

Как сообщалось, белый медведь Умка, который жил в зоопарке Екатеринбурга с 1998 года, скончался 20 апреля. Предполагалось, что причиной смерти животного стал детский мячик, брошенный посетителями в вольер, — медведь проглотил его и не смог с ним справиться, из-за чего предмет остался в его желудке.

После смерти животного природоохранная прокуратура организовала проверку. Во вторник надзорный орган внес представление директору Екатеринбургского зоопарка по итогам проверки. Так, в прокуратуре установили, что "сотрудниками зоопарка принимаются недостаточные меры, направленные на обеспечение безопасности животных, недопущение попадания инородных предметов в вольер к животным, а также пресечение нарушений правил поведения и общественного порядка на территории зоопарка, совершаемых посетителями".

Также отмечалось, что, согласно экспертизе, медведь скончался в результате кровоизлияния в мозг, а "комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени".