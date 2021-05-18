Согласно заявлению министерства внутренних дел страны, Португалия открыла границы для въезда туристов из большинства европейских стран, где число заражений коронавирусом в последние две недели держится на уровне менее 500 случаев на 100 тыс. человек. Туристические поездки также разрешены.

Между тем, Россия не входит в список стран, откуда могут приехать туристы. В случае с РФ въезд в Португалию разрешен только гражданам страны и членам их семей, гражданам ЕС, лицам с ВНЖ, с рабочей или учебной визой.

При этом остров Мадейра, открывший «зеленый коридор» для иностранных путешественников, готов принимать российских туристов.

Как отмечают местные СМИ, для въезда на Мадейру пассажирам необходимо за 12-48 часов до посадки лично заполнить анкету на сайт madeirasafe.com. Анкета обязательна для всех путешественников за исключением детей до 12 лет. Затем пассажир получит по электронной почте уведомление с кодом доступа и соответствующим QR-кодом, который необходимо будет представить по прибытии в аэропорт Мадейры.

Кроме того, все иностранные туристы должны иметь при себе справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-тест на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Результат теста также можно загрузить на платформу madeirasafe.com. Вакцинированным россиянам предстоит сдать тест перед поездкой на Мадейру, поскольку препарат «Спутник V» не одобрен ВОЗ.

Также путешественники на Мадейре могут сделать один бесплатный ПЦР-тест на ковид либо по прибытии, либо перед отъездом. Результаты станут известны в течение 24 часов, это время следует провести в отеле. На острове предоставляются скидки на любые дополнительные анализы: тесты ПЦР стоят от 90 евро, на антитела – от 18 евро.