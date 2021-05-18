«Спрос на речные круизы в сезоне 2021 года превышает на 50-60% показатели 2020 года. Это один из самых востребованных продуктов. Причем, если до 2020 года основная категория пользователей этого продукта была среди туристов возраста 50+, то в этом году мы видим явное омоложение аудитории. Это важно, потому что круиз – один из самых возвратных видов туризма», — рассказала она на пресс-конференции.

При этом Ломидзе отметила, что туркомпании, которые занимаются речными круизами, остались в период пандемии практически без поддержки от государства. «И это немножко парадоксальная история, потому что это наш отечественный производитель во всех смыслах. У компаний свои корабли, они вкладывают свои средства. Это отдельный вид туризма со своим продуктом», — пояснила она.

Эксперт подчеркнула, что круизный туризм поддерживает большое число маленьких городов на маршрутах. «Хотелось бы, чтобы государство наверстало это упущение», — заключила Ломидзе.