Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

«Самым масштабным направлением для туристических путешествий может стать Мексика, вопрос лишь в том, когда и как Росавиация распределит три частоты в неделю, выделенные оперштабом на этом направлении», — сказала она.

Как отметила Тюрина, на фоне сильно сузившегося туристического горизонта Мексика выглядит вполне привлекательно, несмотря на то, что лето – низкий сезон для страны. «Страна предоставляет очень комфортный режим для россиян: ПЦР-тест не нужен, карантина нет, требуется стандартный набор документов, включая электронное разрешение на въезд», — рассказала она.

Кроме того, россиянам потребуется заполнить анкету состояния здоровья на сайте vuelaseguro.com не ранее, чем за 12 часов до вылета. В ней необходимо указать все детали маршрута и рейса, контактную информацию и данные о состоянии здоровья и странах, которые посещались за последние 14 дней. Далее будет сформирован QR-код, который могут проверить в аэропорту Канкуна.

По словам Тюриной, Мексика не закрывалась во время пандемии, поэтому некоторые российские туристы смогли отдохнуть там, пользуясь транзитными рейсами Turkish Airlines, Lufthansa или Air France, а туроператоры обеспечивали наземное обслуживание. После возобновления авиасообщения, в Канкун, скорее всего, будут летать те же туроператоры, которые ставили туда чартеры до пандемии. В 2019 году это были Anex Tour, Coral Travel и «Пегас Туристик».

По статистике министерства туризма Мексики, в 2019 году страну посетили более 74 тыс. туристов из России, что на 35% превысило показатели 2018 года. Основной рост шел за счет чартерных перевозок на мексиканские курорты.