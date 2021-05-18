В Калининград компания будет летать по средам, субботам и воскресеньям. В Симферополь Nordwind будет выполнять рейсы по средам и воскресеньям, обратно в Калугу — по вторникам и субботам. По маршруту Калуга-Сочи авиакомпания будет летать по вторникам и субботам, Сочи-Калуга — по средам и воскресеньям.

"Рейсы выполняются совместно с авиакомпанией Pegas Fly на комфортабельных самолетах Embraer E190 вместимостью 110 кресел", — отмечается в сообщении. Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту. Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Шереметьево" (Москва). Парк авиакомпании состоит из 33 воздушных судов Boeing-737, Boeing-777, A330 и A321.