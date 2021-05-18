Он отметил, что первая экспозиция Музея транспорта посвящена историческому заводу АЗЛК, "Москвичу", "который стал основой всей автомобильной промышленности".
"Москвичи могут гордиться тем, что на их территории существовал такой прекрасный завод, и площадка "Москвича" сегодня также работает на автомобилестроение и высокие технологии. Здесь, конечно, можно увидеть уникальные образцы техники, образцы автомобилестроения, и (какие) создавались уже в то время машины", — сказал Собянин.
По его словам, через несколько месяцев появится новая экспозиция, посвященная будущему транспорту.
"На ВДНХ создается целый кластер транспортных музеев: музей российских железных дорог, музей современного транспорта и спортивных машин, который строится рядом. Это музей гаража особого назначения, то есть такой большой автомобильный кластер на ВДНХ. Приглашаю всех москвичей, я думаю, что это будет интересная прогулка, интересное посещение ВДНХ и музея", — добавил мэр.
Кроме того, Собянин посетил новую экспозиции павильона "Цветоводство и озеленение", а также осмотрел ряд других объектов на ВДНХ.
Как сообщается в материалах мэрии, открытие новых павильонов было приурочено к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.