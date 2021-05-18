При этом почти три четверти семей (71%), где есть школьники, строят другие планы для своих детей или внуков этим летом, включая отдых дома, на даче, у родственников.

По данным ФОМ, в каждой седьмой семье (14%), где есть дети школьного возраста, на данный момент затруднились определиться с видом отдыха для своих детей или внуков.

Исследование показывает, что больше половины россиян (54%) знают о предложении президента РФ Владимира Путина, представленного в его Послании Федеральному Собранию, о компенсации в 2021 году половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь, 46% респондентов слышат об этом впервые.

Половина участников опроса (50%) сообщили, что в их семьях есть дети или внуки школьного возраста.

Опрос был проведен 6-8 мая 2021 среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.