Результаты недавних измерений показали, что концентрация свинцовой пыли выше обычного уровня, фиксируемого в Париже", — говорится в заявлении полиции.

Площадь будет вновь открыта для посетителей после специализированной уборки.

Загрязнение свинцом изначально произошло во время пожара в апреле 2019 года, поскольку в несущей конструкции собора и его шпиле содержался этот металл. Специальные службы проводили работы по деконтаминации, в том числе в нескольких расположенных поблизости школах.

15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли с 1163 по 1345 годы. Ежегодно собор посещают 14 млн человек.