22 мая с раннего утра до 11:05 включительно аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" будут курсировать по стандартному расписанию. Далее поезда отправятся с Белорусского вокзала в аэропорт только в 12:05, 14:40, 16:35, 18:35 и 20:40. Время в пути будет увеличено в пределах 25 минут", — говорится в сообщении.

Из аэропорта "Шереметьево" 22 мая аэроэкспрессы будут курсировать по графику до 11:15. Также в соответствии со стандартным расписанием состоятся рейсы из Шереметьево в 13:15, 15:15, 17:15 и 19:45. Остальные рейсы из аэропорта в указанную дату отменены.

23 мая уехать с Белорусского вокзала в аэропорт можно будет в 12:05, 16:35 и 18:05. Время в пути будет увеличено в пределах 15 минут. Начиная с 18:35 включительно аэроэкспрессы будут курсировать по стандартному расписанию. Из аэропорта "Шереметьево" аэроэкспрессы отправятся в 6:15, 10:40, 13:15, 15:15 и 18:15. С 19:15 до конца дня аэроэкспрессы будут курсировать по расписанию каждые полчаса.

29 мая и 5 июня с 20:35 включительно до конца дня будут отменены все рейсы с Белорусского вокзала, с 20:45 до конца дня — все рейсы из Шереметьево. Из аэропорта отправится только рейс в 21:45. В остальное время в эти даты поезда будут курсировать по стандартному расписанию.

30 мая и 6 июня будут отменены поезда в сторону "Шереметьево" в 5:35, 6:05 и 6:35, а также поезда из аэропорта в 5:45, 6:15 и 7:15. В остальное время аэроэкспрессы будут курсировать по обычному расписанию.

Для удобства пассажиров в указанные даты компания увеличит частоту курсирования экспресс-автобусов от станции метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево". Автобусы будут отправляться каждые 10 минут в часы пик и каждые 20 минут в остальное время.

Терминал "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале будет работать в обычном режиме. В случае прибытия пассажира на Белорусский вокзал сотрудники компании помогут подобрать оптимальный маршрут в аэропорт, отмечает компания.

Перевозчик рекомендует пассажирам предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса".